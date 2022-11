Nonplusultra Mitglieder spenden an VILLA e.V.

Foto: Alexander Fink

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Nonplusultra Esslingen e.V organisierte der Verein gemeinsam mit seinen Mitgliedern eine besondere Spendenaktion. Zukünftig wird man die Nonplusultra Triathleten in Esslingen nicht nur in den markant Blau-Neongelben Sportklamotten, sondern auch in ihrer schicken Jubiläumsjacke zu Gesicht bekommen. Beim Erwerb der Jubiläumsjacke spendeten die Mitglieder von Nonplusultra einen Betrag, der nun der Esslinger VILLA zugutekommen wird. Die VILLA – inklusives Kinder- und Jugendkulturhaus e.V. stimmt mit ihren Zielen und Werten hervorragend mit Nonplusultra Esslingen überein. Zudem gibt es über Familie Kleisch auch eine direkte Verbindung. Maxima Kleisch ist Mitglied bei Nonplusultra Esslingen und ihre Schwester Emma Kleisch nimmt mit Begeisterung an den Ferienprogrammen der VILLA teil. Außerdem sind beide auch mit großer Freude bei den beiden bisherigen Austragungen des „Esslinger Kaufland Insel Swim & Run“ an den Start gegangen, der von Nonplusultra Esslingen mitorganisiert wird. So war es auch selbstverständlich, dass die Beiden gemeinsam mit Ihrem Vater Wolfgang bei der symbolischen Scheckübergabe dabei waren. Marco Bell, der 1. Vorstand der VILLA, bedankte sich ganz herzlich bei den beiden Nonplusultra – Vorständen Benjamin Klotz und Michael Geiger für die Spende in Höhe von 2040 Euro. Er betonte, dass sie einen wertvollen Beitrag leisten wird, damit die VILLA auch im kommenden Jahr wieder ihre inklusiven Ferienprogramme für Kinder mit und ohne Behinderung anbieten kann.