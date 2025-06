Nonplusultra beim Ironman Klagenfurt

Foto: Alexandra Rudl

Am vergangenen Sonntag war der Fokus der Triathleten von Nonplusultra Esslingen auf dem Ironman im österreichischen Klagenfurt am Wörthersee. Am Start waren Alexandra Rudl, Alexander Fink, Jonas Peter und Marko Willikens. Siggi Becker, Oliver Pfisterer mit Kindern, sowie die Familie von Jonas Peter bildeten das Unterstützungsteam vor Ort und viele fieberten am Liveticker zu Hause mit. Bereits um 6:40 Uhr fiel der Startschuss für die 3,8 Kilometer Schwimmen. Alexandra Rudl war mit 1:02:43 Stunden die Schnellste der Vier. Die Radstrecke führte zunächst am See entlang und wartete anschließend mit einigen Höhenmetern auf. Jonas Peter verletzte sich, durch ein Missgeschick beim Aufstieg auf das Rad, einen Zeh und lief dennoch nach 5:24:24 Stunden und 180 Radkilometern als erster Nonplusultra Athlet wieder in die Wechselzone. Alexander Fink bewältigte die Radstrecke in 5:23:52 Stunden und wechselte dadurch gemeinsam mit Alexandra Rudl in die Laufschuhe. Obwohl die Hitze des Tages bereits auf dem Rad zu spüren war und Wasser nicht nur zur Verpflegung, sondern auch zur Kühlung wichtig war, wurde die Hitze beim abschließenden Marathon zur großen Herausforderung. Ein Tag für Bestzeiten war es daher nicht, aber Alexandra Rudl erreichte dennoch mit Rang 3 in der Altersklasse nach insgesamt 10:41:42 Stunden ihr Ziel auf das Podest zu klettern. Alexander Fink war nach 10:44:26 Stunden im Ziel. Jonas Peter vollbrachte eine enorme Willensleistung und beendete seinen ersten Ironman, trotz Knieproblemen und Fußverletzung in 11:05:44 Stunden. Auch Marko Willikens bewältigte die Herausforderungen dieses langen Tages und überquerte die Ziellinie nach 14:00:01 Stunden.