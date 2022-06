Foto: KFE

Am 18.5.22 fand die ordentliche Mitgliederversammlung der Karnevalsfreunde zur Freude Aller wieder in Präsenz statt, diesmal im Sportheim in Sirnau.

Neben dem Rechenschaftsbericht für das vergangene Haushaltsjahr und der Genehmigung des neuen Haushaltsplans für das kommende Jahr standen unter Anderem turnusmäßige Neuwahlen im Vorstand an.

Susan Szogas ist neue 1. Vizepräsidentin und löst Gabi Kienlin, die nicht mehr zur Wahl stand, dem Verein allerdings auf vielfältige Weise verbunden und aktiv bleibt, ab.

Elke Liebrich wurde im Amt der Schatzmeisterin bestätigt.

Tanja Sattler löst als Schriftführerin Susan Szogas ab.

Mara Niclaus hat unterjährig das Amt der Jugendwartin von Malinda Helmcke übernommen, Mara wurde in der Jugendversammlung und der Mitgliederversammlung im Amt bestätigt. Malinda danken wir für unzählige aktive Jahre im Verein und freuen uns, dass sie uns weiterhin verbunden ist.

Ludwig Rüdenauer wurde im Amt des 1. Beisitzers bestätigt.

Nadine Lamberti löst als 2. Beisitzerin Sarah Kaiser ab, die sich nach jahrelangem Engagement eine Erziehungspause nimmt.

Brigitte Bäuerle wird im Amt der 1. Kassenrevisorin bestätigt.

Unser Präsident, Markus Szogas, die 2. Vizepräsidentin Elke Klimmek stehen turnusmäßig erst in der nächsten Mitgliederversammlung zur Wahl.

Unserem neuen Vorstand wünschen wir einen guten Start und ein konstruktives Zusammenwachsen als Team.

Bei allen Aktiven im Verein wollen wir uns für das hervorragende Engagement herzlich bedanken und hoffen auf ein neues Vereinsjahr mit vielen Veranstaltungen und Begegnungen in Präsenz .