Mit guter Laune und Engagement

Foto: Plexidas

Mein Name ist Alexandros Plexidas und ich mache mein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) beim Fußballverein FC Esslingen. Meine Einsatzorte sind die Sozial- und Gruppenräume im Sportpark Weil und die Grundschule Mettingen. Ich habe dieses Jahr mein Abitur vollendet, habe in der Jugend des FC Esslingen Fußball gespielt und spiele aktuell für den TSV RSKN. Meine persönlichen Ziele an das FSJ Schule und Sport ist die Unterstützung in den Sozial- und Gruppenräume des Sportparks in Weil, die sportliche Förderung der Grundschulkinder in Mettingen, durch diverse Sportangebote. Zudem wird es auch zu attraktiven Sportprojekten in der Pliensauvorstadt kommen, bei denen ich ein Teil sein werde. Ich bin guter Dinge, dass ich zusammen mit dem FC Esslingen, dem Management der Sozial- und Gruppenräume, der Grundschule Mettingen und vor allem den Kindern etwas bewegen kann und wir es schaffen einen Großteil der Kinder für den Sport zu begeistern.