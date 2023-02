Mehr Verantwortung bei Flüchtlingsunterbringung

Foto: Tobias Koch

In den letzten Monaten ist es aus der Ukraine vor dem Hintergrund des kalten Winters zu gestiegenen Flüchtlingszahlen gekommen. Im Landkreis Esslingen haben im letzten Jahr rund 6500 Flüchtlinge aus der Ukraine Zuflucht erhalten. Weiterhin kommen jedoch auch Flüchtlinge aus anderen Teilen der Welt zu uns. Die Unterbringung und Verpflegung dieser Menschen stellt den Landkreis und die Kommunen vor große Herausforderungen. Die angespannte Wohnraumsituation und fehlende Flächen und Gebäude machen es zudem sehr schwer, die Anschlussunterbringung zu gewährleisten. Beim Flüchtlingsgipfel wurden nur Arbeitsstrukturen geschaffen, eine echte finanzielle Unterstützung soll aber erst in der Ministerpräsidentenkonferenz vor Ostern besprochen werden. „Der Bund muss den Ländern, Kreisen und Kommunen so schnell wie möglich mehr Mittel und Unterstützung zukommen lassen um die Unterbringung, Verpflegung und Integration der Geflüchteten zu gewährleisten“ erläutert Markus Grübel MdB. „Weiterhin ist es aber auch nötig, dass der Bund mit unseren europäischen Partnern eine Lösung zur Einreise und Verteilung von Asylbewerbern findet“ so Grübel weiter. Deutschland hat letztes Jahr mit Abstand die meisten Asylbewerber der EU-Mitgliedstaaten aufgenommen.