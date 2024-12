Markus Grübel wünscht gesegnete Weihnachten

Foto: Tobia Koch

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns und das kommende Jahr startet sogleich turbulent mit der vorgezogenen Neuwahl im Februar. Damit endet meine Tätigkeit als ihr direkt gewählter Bundestagsangeordneter. Ich werde mein Mandat aber bis zur letzten Stunde mit Leidenschaft und Engagement ausfüllen. Für die anstehende Bundestagswahl bin ich sehr optimistisch, dass es uns als CDU gelingen wird, mein Direktmandat zu verteidigen. Mit Dr. David Preisendanz stellt die CDU einen sehr guten Kandidaten zur Wahl, der sich durch eine gefestigte Persönlichkeit, einen soliden Werdegang und frische Ideen auszeichnet. Wir befinden uns nun im Wahlkampf. Deutschland braucht schnell wieder eine handlungsfähige Regierung. Denn was nach dem Ampel-Aus bleibt, ist die Unsicherheit in vielen Bereich unseres Lebens. Viele von uns sorgen sich in diesen schwierigen Zeiten wegen der Wirtschaftskrise, gestiegener Lebenshaltungskosten, zunehmender Gewalt auf deutschen Straßen gegen Zivilisten und Polizisten, die mit einem schwindenden Sicherheitsgefühl einhergeht, und der anhaltenden Konflikte überall auf der Welt. Trotzdem sollten wir an Weihnachten zur Ruhe kommen. Mit etwas Abstand werden wir feststellen, dass es uns trotz vieler Einschränkungen besser geht als dem Großteil der Menschen auf der Erde. Diese Erkenntnis darf uns trösten, aber nicht zufriedenstellen. Ich bin sicher, wir als CDU werden nächstes Jahr wieder große Verantwortung tragen und „Deutschland“ wieder voranbringen. Wir werden beweisen: Deutschland kann es besser! Wir haben große Verantwortung für unser Land und die Welt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Weihnachtsfest und für das Jahr 2025 Gesundheit, Kraft, Zuversicht und Gottes reichen Segen.