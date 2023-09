Markus Grübel – Reservist der Marine

Foto: Grübel

Auch dieses Jahr hat der Esslinger Bundestagsabgeordnete Markus Grübel seinen Reservistendienst geleistet. Als Fregattenkapitän unterstützt er aktuell die Arbeit beim Marinekommando in Rostock.

„Sicherheit ist die Grundlage unseres Lebens. Ohne Sicherheit sind auch andere Dinge nebensächlich. Sicherheit ist die Voraussetzung für Nachhaltigkeit. Das sehen wir deutlich an der Situation in der Ukraine“, so Grübel. Die Sicherheitslage im Ostseeraum hat sich spätestens seit dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine verschärft. Aber auch weiter von Deutschland und Europa entfernt gibt es große Herausforderungen, wie an den Aktivitäten Chinas gegenüber Taiwan oder im Südchinesischen Meer zu sehen ist. Die Landes- und Bündnisverteidigung und Abschreckung erhalten wieder große Bedeutung. Neben den aktiven Soldatinnen und Soldaten braucht es dazu Reservisten, die die aktive Truppe bei Bedarf verstärken. „Ohne die Bereitschaft, für unsere Sicherheit, Freiheit und Demokratie zu kämpfen, werden wir ein leichtes Ziel für mögliche Aggressoren,“ so Grübel. „Nicht während unserer Wache!“ ist das Motto unserer Marineeinheiten. Reservist werden können aber nicht nur gediente Soldaten. Auch Zivilisten haben die Möglichkeit, Teil der Reserve zu werden. Möglich ist dies durch eine Reservistenausbildung für Ungediente. Die Ausbildung richtet sich an Berufstätige, die keinen Wehrdienst geleistet haben, sich aber als Reservist betätigen wollen. Die Ausbildung findet blockweise an den Wochenenden statt. Informationen dazu gibt es auf der Internetseite der Bundeswehr (bundeswehr.de).