Markus Grübel diskutiert über Wirtschaftswende

Foto: Yvonne Bauder

Im Rahmen des Formats „Treffpunkt Fraktion“ der CDU/CSU-Bundestagsfraktion kamen kürzlich rund 200 Gäste, darunter Unternehmer und Bürgermeister aus dem Landkreis in der Firma F. Zimmermann GmbH in Neuhausen zusammen, um über die ernste Lage der deutschen Wirtschaft zu diskutieren. Moderiert wurde die Veranstaltung mit dem Titel „Wirtschaftswende jetzt – Deutschland muss wieder attraktiver werden“ von Markus Grübel. Zu Beginn dankte er der Familie Gänzle dafür, dass sie ihre Werkshalle für die Veranstaltung öffnete und betonte die Bedeutung von innovativen Familienunternehmen für den Wirtschaftsstandort Deutschland. In einem Impulsvortrag ging der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei MdB, auf die aktuelle wirtschaftliche Lage ein. „Made in Germany“ sei ein global geschätztes Qualitätssiegel. Doch zur Wahrheit gehöre auch: „Unser Wohlstand ist bedroht. Die deutsche Wirtschaft schrumpft – als einzige in Europa“. Verantwortlich dafür sei vor allem die Bundesregierung. Dagegen wolle die CDU mit einem Zwölf-Punkte-Plan vorgehen, der als Antrag in den Bundestag eingebracht werden soll. Dieser beinhaltet unter anderem folgende Forderungen: Die Sozialabgaben sollen wieder auf maximal 40 Prozent des Bruttolohns gedeckelt werden, Überstunden von Vollzeitbeschäftigten sollen steuerlich begünstigt und die ersten 2000 Euro Arbeitseinkommen im Jahr für Rentner steuerfrei gestellt werden, im Baurecht sollen Genehmigungsfristen eingeführt werden. Mit diesen und weiteren Maßnahmen soll der Wirtschaftsstandort Deutschland gestärkt, und wieder wettbewerbsfähig gemacht werden. „Die Vollkasko-Mentalität, die viele Bürger gegenüber dem Staat haben, ist nicht weiter tragbar. Unser Wohlstand gründet auf wirtschaftlichem Erfolg, für den wir gesamtgesellschaftlich kämpfen müssen“, betonte Grübel abschließend.