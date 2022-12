Machen wir Esslingen jetzt gemeinsam klimastark??!

Foto: Bernd Eidenmüller

Am 19.12. sollen die Esslinger Stadträtinnen und Stadträte über das zukünftige Klimaschutzkonzept abstimmen. Das Klimagerechtigkeitsbündnis Esslingen informiert am Montag den 12.12. über die Inhalte und lädt zum gemeinsamen Gespräch in die Volkshochschule ein. „Wir haben uns mit dem fortgeschriebenen Klimaschutzkonzept eingehend befasst und wollen interessierten Menschen gerne davon erzählen“, sagt der Energieexperte des Bündnis für Klimagerechtigkeit Steffen Petruch. „Der Weg zur Klimaneutralität ist eine große Herausforderung, deswegen braucht es Expertise und Engagement vieler Menschen in Esslingen.“ Gemeinderat und Verwaltung seien die entscheidenden Weichensteller, sie könnten es aber nicht allein bewältigen. Es gelte Rahmenbedingungen einzurichten unter denen klimafreundliches Handeln einfach und naheliegend ist und spürbare Vorteile hat. Es müsse den Menschen leichter gemacht werden gesellschaftlich zielführende Entscheidungen zu treffen. Zum vorgelegten Konzept sieht der Zusammenschluss aus 15 lokalen Klima- und Umweltinitiativen konkrete Optimierungen. Deshalb kommen Sie am Montag, den 12.12. um 19 Uhr in die VHS, informieren Sie sich und stellen Sie Ihre Fragen. Wir freuen uns über viele interessierte und engagierte Esslinger:innen! Denn jetzt werden die entscheidenden Weichen dafür im Gemeinderat gestellt und wir wollen unsere Expertise dazu beitragen, damit Esslingen klimastark werden kann. ES liegt in unserer Hand!