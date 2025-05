Linux-Sprechstunde zum Ende von Windows10

Foto: M.Petzold, Linux-Café

Das Ende des Supports für Windows 10 rückt allmählich näher, und Microsoft stellt durch die hohen Hardwareanforderungen von Windows 11 viele Computernutzer vor die Wahl, sich entweder einen neuen Computer zu kaufen, oder sich nach Alternativen umzusehen. Das alte Windows 10 einfach weiterzubenutzen ist keine Option, denn ohne regelmäßige Sicherheitsupdates sind Schwachstellen im System für Hacker frei zugänglich. Deshalb bietet das Linux-Café Esslingen ab kommender Woche in der neueröffneten essembly, dem Technikraum für Esslingen in der Milchstrasse 17, eine Linux-Sprechstunde an: immer montags von 17:00 bis 19:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 12:00 Uhr können sich Gäste bei den Linux-Profis über Details und technische Fragen zum Umstieg auf Linux informieren. Rechner und Notebooks, die von Microsoft und Apple nicht mehr mit sicheren Betriebssystemen versorgt werden, können so vor dem Elektroschrott bewahrt werden. Als Faustregel gilt: ein Rechner der jünger ist als 10 Jahre lässt sich unter Linux problemlos und mit dauerhaft aktueller, sicherer Software weiternutzen.

Die Macherinnen und Macher des Linux-Cafés unterstützen bei den Vorbereitungen zum Umstieg, helfen bei der Installation eines Aktuellen Linux-Mint-Systems und sind auch später da wenn Fragen auftauchen. Eine der Macherinnen versichert: “Die Optik und das Bedienkonzept von Linux sind sehr ähnlich wie bei anderen Betriebssystemen. Nach einer kurzen Einführung sind unsere Gäste startklar.“

>> Linux-Sprechstunde

>> Montag 17:00 – 19:00 Uhr und Samstag 10:00 – 12:00 Uhr

>> in der essembly in der Milchstrasse 17

>> Kontakt: info@linuxcafe-esslingen.de

>> www.linuxcafe-esslingen.de