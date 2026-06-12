Linux: Freiheit und Sicherheit für Computer

Foto: Linux-Café; Public domain

Für Betriebssysteme und Computerprogramme gilt: Freiheit ist eine Grundvoraussetzung für Sicherheit. Denn nur frei verfügbarer Programmcode, der von allen einsehbar und lesbar ist, kann echte Sicherheit vor Hintertüren und unerwünschten Funktionen bieten. Unter den gängigen Betriebssystemen ist Linux das einzige, das diese Grundvoraussetzung erfüllt. Aber Linux ist nicht nur frei und sicher, sondern auch kostenlos, beliebig anpassbar und von Natur aus datensparsam. Ausserdem läuft es auch auf etwas älteren Geräten flüssig und stabil, anders als die kommerzielle, unfreie Konkurrenz von Microsoft und Apple. Linux bringt schon bei der Installation alle Programme und Apps für die üblichen Standardanwendungen mit. Für Bedürfnisse, die darüber hinausgehen, steht eine Bibliothek von rund 60.000 Programmpaketen zur Verfügung – kostenlos! Steigen Sie auf Linux um und entdecken Sie ein Betriebssystem ohne Werbung, ohne Cloud- und “KI”-Zwang! Im Linux-Café am kommenden Samstag informieren ehrenamtliche Helfer über Fragen zum Umstieg und installieren auf Wunsch ein aktuelles, umsteigerfreundliches Linux auf mitgebrachte Computer.

>> Linux-Café Esslingen

>> 13. Juni 2026, 11:00 – 17:00 Uhr

>> im »Makers Inn« in der Küferstrasse 46

Ausserdem bieten die Macherinnen vom Linux-Café zweimal wöchentlich in der essembly in der Milchstrasse 17 eine Linux-Sprechstunde an, in der Linux-Neulinge Unterstützung bei Fragen und Problemen finden:

>> Montags von 17:00 – 19:00 Uhr und Samstags von 10:00 – 12:00 Uhr

>> Kontakt: info@linuxcafe-esslingen.de

>> www.linuxcafe-esslingen.de

>> Informationen und weltweite Hilfeangebote zum Umstieg auf Linux: www.endof10.org