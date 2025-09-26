Linux-Café Esslingen und ReparaturCafé Zollberg

Foto:

Sie können oder wollen auf Ihrem Computer kein Windows 11 installieren? Sie wollen selbst entscheiden, wann Sie sich einen neuen Computer kaufen, möchten aber trotzdem immer aktuelle, sichere Software nutzen? Die Lösung heisst Linux: Das freie, offene und kostenlose Betriebssystem bietet sämtliche Funktionen der kommerziellen Konkurrenz und läuft auch auf etwas älterer Hardware flüssig und sicher. Im Linux-Café informieren ehrenamtliche Helfer über Fragen zum Umstieg und installieren auf Wunsch Linux auf Ihrem mitgebrachten Rechner. Detaillierte Infos finden Sie auf www.linuxcafe-esslingen.de

>> Linux-Café Esslingen

>> 27. September 2025, 11:00 – 17:00 Uhr

>> im »Makers Inn« in der Küferstrasse 46

>> Kontakt: info@linuxcafe-esslingen.de

Am 2. Oktober ist wieder ReparaturCafé auf dem Zollberg. Alles was sich unter dem Arm tragen lässt, z.B. Kleinmöbel, elektrische und elektronische Geräte oder auch Kleidungsstücke versuchen die freiwilligen HelferInnen gemeinsam mit Ihnen zu reparieren, nach dem Motto “kaputt ist keine Antwort”! Die Teilnahme ist kostenlos, kommen Sie einfach mit Ihrem defekten Lieblingsstück vorbei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, kann aber helfen, um schon vorab eine Lösung zu finden. Wegen der großen Nachfrage gilt die Regel “Ein Artikel pro Person”. Auch als Helfer:in mit oder ohne technische Kenntnisse sind Sie beim ReparaturCafé immer willkommen! Das Team des ReparaturCafés erwartet Sie mit Getränken und einer Kleinigkeit zu Essen.

>> ReparaturCafé Zollberg

>> 2. Oktober 2025, ab 18:00 Uhr

>> Ort: Neuffenstrasse 16, Gartengeschoss der evangelischen Kirche, Esslingen-Zollberg

>> Kontakt: RC-Zollberg@gmx.de