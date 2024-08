Linux-Café – damit Computer länger leben können

Foto: M.Petzold / optimusiris

Am Samstag, 10. August ist wieder einmal Linux-Café: in den Räumen des »Makers Inn« in der Küferstrasse 46 installieren die ehrenamtlichen Veranstalterinnen auf den mitgebrachten Computern ihrer Gäste ein kostenloses Linux-Betriebssystem. So werden Rechner und Notebooks vor dem Elektroschrott bewahrt, die von Microsoft und Apple nicht mehr mit sicheren Betriebssystemen versorgt werden, obwohl sie noch voll funktionsfähig sind. Entsprechend weniger Neugeräte müssen produziert werden, und das ist eine hervorragende Idee bei einem Gerät, für dessen Herstellung durchschnittlich 1000 Kilowattstunden an Energie, mehrere hundert Kilogramm wertvolle Rohstoffe und unglaubliche 20.000 Liter Wasser nötig sind! Das Open-Source-Betriebssystem Linux bietet die gleichen Funktionen wie die kommerzielle Konkurrenz und läuft trotzdem auch auf etwas älteren Geräten flüssig und sicher, so daß selbst über 10 Jahre alte Computer problemlos produktiv genutzt werden können. Eine der Linux-Café-Macherinnen versichert: “Die Optik und das Bedienkonzept sind sehr ähnlich wie bei anderen Betriebssystemen. Nach einer kurzen Einführung sind unsere Gäste startklar.“ Die Gäste können sich vorab an den bereitgestellten Demo-Rechnern ein eigenes Bild von der freien und kostenlosen Alternative zu kommerziellen Betriebssystemen machen und sich bei den Linux-Profis über Details und technische Fragen zum Umstieg auf Linux informieren, bevor sie schliesslich nach individueller Beratung ihren frisch installierten Linux-Rechner mit nach Hause nehmen dürfen. Zur Vorbereitung auf den Umstieg sollten Gäste wichtige Daten sichern und eventuell vorab eine schnelle SSD als Ersatz für die vorhandene Festplatte beschaffen. Weitere detaillierte Informationen zum Umstieg sind hier zu finden: www.linuxcafe-esslingen.de

>> Linux-Café Esslingen

>> 10. August 2024, 11:00 – 17:00 Uhr

>> im »Makers Inn« in der Küferstrasse 46

>> Kontakt: linux@reparaturcafe-esslingen.de