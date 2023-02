Lernort Stadtbücherei

Foto: BÜK

In der Woche vom Montag 20. bis Sonntag 26. Februar wird in der Stadtbücherei Esslingen gepaukt und gebüffelt – von 9 Uhr morgens bis abends um 22 Uhr. In dieser langen Lernwoche bietet das Team unserer Bücherei nicht nur die entsprechende Literatur an sondern auch so viele Gruppen- und Einzelarbeitsplätze wie möglich. Dieses Angebot erfreut sich starker Nachfrage. Schauen Sie doch einfach mal vorbei, machen Sie sich selbst ein Bild.

Die Lernwoche ist ein gutes Beispiel dafür, was in einer Stadtbibliothek alles möglich ist. Dazu gibt es aus dem bisherigen Beteiligungsprozess schon viele konkrete Überlegungen. Um diese konzeptionellen Vorschläge in die Tat umzusetzen, braucht die Bücherei mehr Platz. Deshalb muss die Heugasse 11, das Nachbargebäude des Bebenhäuser Pfleghofs, für die Erweiterung der Stadtbücherei genutzt werden.