Landesligafinale in Neckarsulm

Foto: Fabian Rack

Nur eine Woche nach dem erfolgreichen Ligafinale der Masters von Nonplusultra Esslingen bestritten am vergangenen Sonntag auch die Männer in der Landesliga Nord ihr letztes Ligarennen der Saison 2024. Der Wettkampf wurde in Neckarsulm über die Sprintdistanz im Einzelstartmodus ausgetragen. Neben den erfahrenen Ligaathleten Philipp Stange und Fabian Rack kamen Valentin Sohn und Timo Heck zu ihren ersten Ligaeinsätzen für Nonplusultra Esslingen. Nach den 700 Metern Schwimmen ging es auf eine anspruchsvolle 5 Kilometer Radrunde durch die Weinberge welche viermal zu fahren war. Auch der abschließende Lauf über 5 Kilometer hatte wieder einige Höhenmeter zu bieten. Philipp Stange erzielte mit einer sehr ausgeglichenen Leistung die schnellste Zeit des Teams. Valentin Sohn und Timo Heck waren zwar durch den Einzelstartmodus nicht gemeinsam auf der Strecke unterwegs, aber bei der Zielzeit trennten die beiden doch nur wenige Sekunden. Ein gelungenes Debut, welches in der nächsten Saison bestimmt seine Fortsetzung findet. In der Tageswertung stand für die Mannschaft am Ende der 16. Platz. Damit beendete Nonplusultra Esslingen die Saison in der Landesliga Nord auf dem soliden Mittelfeldrang 12.