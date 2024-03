KinderFreiraum in den Sozial- und Gruppenräumen

Foto: ghost@freepik

… mit Zeit zum Basteln, Spielen, Chillen und Quatschen für 6-10 Jöhrige. Fiona Chiwgaza von Tushia-Hilfe für Kinder e.V. bietet mit ihren Kolleg:innen und in Kooperation mit dem Management der Sozial- & Gruppenräume dafür einen sicheren Raum. Start ist am 9.3. um 13 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos und Eltern sind herzlich willkommen. Die nächsten Termine stehen ebenfalls bereits fest. Am 13.4. und am 18.5. finden die nächsten KinderFreiräume statt.

Das Angebot ist eine tolle Ergänzung zur Lernwerkstatt und wird sicher auch bald wieder von der Kreativwerkstatt ergänzt. Wir suchen für unsere Lernwerkstatt ehrenamtliche Lernpat:innen. Ein bisschen Lesen und Schreiben, ein bisschen Rechnen im Zahlenbereich bis 100, das kleine 1×1 – ja, unsere Schüler:innen sind fast alle noch in der Grundschule. Wenn Sie Lust darauf haben uns zu unterstützen, dann wenden Sie sich für weitere Informationen gerne telefonisch unter 0711-40795095 (AB) oder per Mail unter info@es-sportpark.de an Frau Ziegler.

In die dritte Runde geht das InkluSportsCamp. In der letzten Schulferienwoche, also vom 2.-6.9.2024 gibt es wieder eine ganze Menge Sport und Spaß im Sportpark. Anmeldungen sind ab sofort über das Online-Portal des Stadtjugendrings unter ferien-esslingen.de möglich.

Aber auch für Erwachsene gibt es über verschiedene Anbieter interessante Angebote: von Trampolinschwingen über Bewegung am Morgen bis hin zu SquareDance. Lassen Sie sich inspirieren und kommen Sie vorbei – gerne auch schon mal vorab auf unserer Homepage www.es-sportpark.de.