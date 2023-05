KFE erfolgreich bei Landesfinale

Foto: KFE

Beim Landesfinale 2023 des Schwäbischen Turnerbundes in Oberndorf am Neckar am vergangenen Samstag bewies die Jugendgarde der Karnevalsfreunde Esslingen e.V., dass Training, Konzentration und Bühnenerfahrung wichtige Bausteine für ein erfolgreiches Turnier sind. Trotz Wechsel in der Aufstellung und einem neuen Schlusstanzteil mit noch mehr Schwierigkeiten konnten die Juga-Tänzerinnen ihre Leistungen erfolgreich abrufen. Mit ihrem Schautanz „You and me – all together” überzeugten sie die Wertungsrichter und boten auch dem Publikum wieder eine großartige Show mit einer sehr aktuelle Geschichte. Diese handelt davon, dass ein jeder von uns hat andere Eltern, eine andere Herkunft, vielleicht eine andere Nationalität oder andere Muttersprache hat. Doch egal ob italienisch, griechisch, türkisch oder deutsch, wir leben gemeinsam in Deutschand. Der Schautanz zeigt, wie Tanzen verbindet, Unterschiede überwunden werden und ein Wir-Gefühl entsteht über Nationen hinweg.

Wir sind sehr stolz auf unsere Juga, die in einem sehr starken Starter-Feld sich gegen 2 sehr gute Gruppen durchgesetzt und mit einer ausgezeichneten Wertung den 4. Platz im Show-Wettbewerb „Rendezvous der Besten“ ertanzt hat!

Herzliche Gratulation! Wir wünschen den 11-14jährigen Tänzerinnen weiterhin viel Erfolg und Spaß! Kannst Du tanzen, bis im entsprechenden Alter, hast donnerstags ab 17.30 Uhr noch Zeit, Lust auf Turniere und große Shows? – Dann melde Dich unter jugendgarde@karnevalsfreunde.de oder schau schau rein unter https://www.karnvalsfreunde.de/ oder auf Facebook unter https://www.facebook.com/KFE1998/ oder auf Instagram unter karnevalsfreundeesslingen … Wir freuen uns über engagierte Verstärkung