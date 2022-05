InkluSportsCamp – Auch für Nichtbehinderte?

Foto:

Na klar! Hast Du schon probiert Rollstuhl zu fahren? Oder im Sitzen Volleyball zu spielen? Oder schon mal ohne zu gucken mit einem Ball auf ein Tor geschossen, also quasi blind? Hast du schon mal Cricket gespielt oder gefochten? Welche Tricks sollte man beim Blasrohrschießen kennen? Mit viel Spaß möchten wir allen Teilnehmer:innen des InkluSportsCamp diese Erfahrungen machen lassen. Wir haben Experten vor Ort, die euch die entsprechenden Kniffe beibringen. Was müsst ihr für das Camp mitbringen? Vor allem gute Laune,Neugier auf nette Menschen und tolle Erfahrugnen und Lust etwas Neues auszuprobieren. Was ist das besondere an unserem Camp? Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung probieren gemeinsam Sportarten aus. Dabei lernen sie durch ausprobieren und miteinander, wie man zusammen Sport treiben und Spaß haben kann. Was kann man vom InkluSportsCamp nicht erwarten? – leistungssportliche Förderung. Bei uns steht der Breitensport, die Bewegung und der Spaß im Vordergrund. Etwa die Hälfte der Plätze ist bereits vergeben, deswegen schnell anmelden!

InkluSportsCamp – 13.-15. Juni und 17. Juni 2022, jeweils 9:00 bis 16:00 Uhr, an 16. Juni laden wir herzlich alle Interessierten zum Familientag ein.