In neuen Möglichkeiten und mit neuen Augen sehen

Foto: Bernd Eidenmüller

„Die Zukunft beginnt, wenn wir anfangen in Möglichkeiten zu denken.

Es ist jener Moment, in dem wir die Welt mit neuen Augen sehen können.“ Matthias Horx – Liebe Esslinger:in, JA! – Genau das, was Matthias Horx vom Zukunftsinstitut beschreibt, ist es, zu was wir beitragen wollen und wofür wir uns voll Engagement in diesem Jahr eingesetzt haben: Wir laden ein in Möglichkeiten zu denken und unser Esslingen mit neuen Augen zu sehen. Deshalb schaffen wir eine digitale Plattform, initiieren Netzwerktreffen und schreiben dir jeden Monat diesen „Good news“-Newsletter. Denn es gibt in Esslingen so vieles, das verdient hat ins Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit gestellt zu werden! Von ganzem Herzen sagen wir auch DANKE für so viel gutes Miteinander in diesem Jahr mit den Menschen des Gemeinderats, in der Stadtverwaltung, von unterschiedlichen Initiativen und Institutionen und mit so vielen tollen und engagierten Esslinger:innen! Für die bevorstehende Zeit wünschen wir Ihnen ganz viel nährende Verbundenheit mit Ihren Lieblingsmenschen, ganz viel Lachen und Freude beim Feste feiern und zwischen den Jahren vielleicht auch etwas Zeit zum still werden, atmen und nach innen lauschen. Auf die Freude, die Liebe, unser gemeinschaftliches Wirken und das Leben! Ihre Netzwerk-Plattform www. Wandelstadt-Esslingen.de