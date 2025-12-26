Heugasse 11: Ein Stück Zukunft für die Bücherei

Foto: BÜK

Beim Bürgerentscheid am 8. März entscheiden die Esslingerinnen und Esslinger, ob die Stadtbücherei im beliebten Bebenhäuser Pfleghof bleiben oder ins Kögel-Haus umziehen soll. Diejenigen, die die Umzugspläne des Oberbürgermeisters unbedingt durchsetzen wollen, machen den Pfleghof schlechter, als er ist. Da heißt es zum Beispiel, dass die Bürger nur die Wahl hätten zwischen Kögel und dem, was der OB als “kleine, feine Sanierung” des Pfleghofs bezeichnet. Die Heugasse 11, die zur Erweiterung des Pfleghofs gebraucht wird, gehöre nicht dazu. Tatsächlich geht es am 8. März allein um den Standort. Wie der Pfleghof modernisiert und ob er erweitert wird, muss der Gemeinderat hinterher neu bewerten. Da ist jede “JA-Stimme” eine Stimme gegen die, die seit Jahren verhindern, dass der Pfleghof das Beste aus seinen Möglichkeiten machen darf. Wenn beim Pfleghof nur gebremst wird, ist das so, als würde man einem 100-Meter-Läufer ein Gewicht ans Bein binden und ihn dann verspotten, weil er nicht vom Fleck kommt.

In den Pfleghof hat die Stadt seit fast 30 Jahren kaum etwas investiert. Fast genau so lang lässt sie das Nachbarhaus Heugasse 11 verkommen, anstatt dort z.B. mit dringend nötigen Arbeitsplätzen ein Stück Zukunft für die Bücherei zu schaffen. Stattdessen macht man den Pfleghof madig. Dabei musste selbst der damalige OB Zieger, bestimmt kein Freund der Pfleghof-Pläne, nach einem Architketenwettbewerb 2020 zugeben: “Nach den Ergebnissen des Wettbewerbs ist ein großer Teil meiner ursprünglichen Skepsis gewichen.” Fangen wir endlich an, aus der Bücherei im Pfleghof ein Gemeinschaftsprojekt der ganzen Stadt zu machen. Stück für Stück und mit dem großen Ziel immer zuverlässig vor Augen.