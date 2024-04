Gutes Medienangebot bringt hohe Ausleihzahlen

Foto: BÜK

Die Bibliotheken in Denkendorf und Kirchheim melden Ausleihrekorde. Das zeigt, dass weiterhin gelesen wird und dass Bibliotheken nicht nur an Freizeitangebote denken, sondern weiterhin ihrem Bildungs- und Kulturauftrag nachkommen sollten. Damit das gelingt, braucht es ein attraktives Medienangebot. Mit immer weiter reduzierten Buchbeständen wird es schwer, höhere Ausleihzahlen zu erzielen. Wie viele Medien die Esslinger Stadtbücherei im Kögelhaus hätte, wollte OB Klopfer bei einer Versammlung des Bücherei-Fördervereins nicht sagen, sein Büchereileiter Kevin Butler durfte nichts sagen. Butlers Vorgängerin Gudrun Fuchs wurde von Klopfer abgekanzelt, als sie daran erinnert hat, dass zwei Medieneinheiten pro Einwohner Standard sein sollten. Das sei eine total veraltete Zahl aus den Siebzigerjahren, behauptete der OB, der außerdem mitteilte, dass er sich in Bibliotheksfragen sehr gut auskennen würde.

Dann weiß er sicher auch, dass der Deutsche Bibliotheksverband 2021 in seinen Leitlinien “Öffentliche Bibliothek 2025” Voraussetzungen für eine zeitgemäße und zukunftsorientierte Bibliotheksarbeit formuliert hat. Da heißt es: “Die Bibliothek aktualisiert jährlich zehn Prozent ihres Medienangebots. Die Bibliothek stellt gemäß internationaler Standards 2.000 Medien je 1.000 Einwohner*innen des Einzugsgebiets zur Verfügung. Die Entfernung zu einem Bibliotheksstandort beträgt für mindestens 75 Prozent der Bevölkerung einer Stadt weniger als zwei Kilometer. Mindestens 60 Quadratmeter pro 1.000 Einwohner*innen des Einzugsgebiets stehen als Raumangebot für den öffentlichen Ort Bibliothek zur Verfügung.”

Weil für den Unterstützungskreis die Meinung der Bürgerschaft zählt, laden wir Sie ein, Fragen und Anregungen per E-Mail an zukunft-bib-es@gmx.de zu schicken. Die Beiträge veröffentlichen wir auf unserer Webseite www.wir-fuer-die-stadtbuecherei-esslingen.de