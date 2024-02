Grübel MdB: „Ihr Parlament. Ihre Erinnerungen”

Foto: Tobias Koch

In diesem Jahr feiert die Bundesrepublik ihr 75-jähriges Bestehen. In Bonn trat 1949 der erste Deutsche Bundestag zusammen. Vor 25 Jahren zog das Parlament nach Berlin um – 10 Jahre nach der friedlichen Revolution in der DDR. In diesen insgesamt 75 Jahren haben viele Menschen das Parlament besucht und ihre ganz persönlichen Erinnerungen gesammelt – in Form von Geschichten, Anekdoten und Fotos aber auch in Form von Gegenständen, die an den Besuch des Parlaments erinnern sollen. Markus Grübel lädt Sie zu 75 Jahren Deutscher Bundestag ein, an der Aktion des Deutschen Bundestags und dem Haus der Geschichte „Ihr Parlament. Ihre Erinnerungen“ teilzunehmen und Ihre Erinnerungen einzureichen. Egal ob Bonn oder Berlin, Bierkrug oder Brosche, banal oder besonders – Hauptsache es hat mit dem Bundestag zu tun. Alle Einsendungen werden dokumentiert, eine Auswahl im Internetangebot des Deutschen Bundestages präsentiert und spannende Objekte finden sogar den Weg ins Museum. Falls Sie also ein Erinnerungsstück, ein Foto oder auch eine Geschichte zum Bundestag teilen möchten, schicken Sie ein Foto des Gegenstandes, eine Kopie des Fotos oder einfach die Geschichte per Mail an das Haus der Geschichte (parlamentsgeschichte@hdg.de). „Stück für Stück entsteht mit der Sammlung ein Teil der Parlamentsgeschichte, ein Bild lebendiger Demokratie“ sagt Markus Grübel. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der Website des Deutschen Bundestags (https://www.bundestag.de/75jahre/sammlungsaufruf)