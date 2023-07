Grübel MdB: Abschied von Dekan Paul Magino

Foto: Grübel

Am Donnerstag letzter Woche wurde der katholische Dekan Paul Magino in den Ruhestand verabschiedet. Paul Magino war seit 1993 in Wendlingen als Pfarrer tätig. 2006 übernahm er zusätzlich die Kirchengemeinden in Köngen und Unterensingen. Als Dekan hat er maßgeblich die Arbeit des katholischen Dekanats Esslingen-Nürtingen geprägt. Aktiv war Magino auch im Diözesanrat und als Sprecher auch im Priesterrat. Dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken gehörte er ebenfalls an. „Das Verständnis dafür, sich neben seinen Ämtern in unterschiedlichen Bereichen zu engagieren und den Austausch zu suchen, hat die Arbeit Paul Maginos stets ausgemacht. Kontakte in die Ökumene und in die Politik zu pflegen war und ist ihm ein wichtiges Anliegen gewesen um Dinge zu verändern“ sagt Markus Grübel. Am Hochfest Peter und Paul am 29. Juni wurde er bei einem Abendlob im Münster Sankt Paul und einem Empfang im Salemer Pfleghof in Esslingen verabschiedet. Markus Grübel war es wichtig sich persönlich von Paul Magino zu verabschieden und für den guten Austausch über die vergangenen 20 Jahre zu bedanken. „Als Wahlkreisabgeordneter und in meiner Zeit als Religionsbeauftragter der Bundesregierung war Paul Magino ein wichtiger Gesprächspartner und hat sich auch nicht vor schwierigen Themen gescheut“ erklärt Markus Grübel. „Ich wünsche ihm für den Ruhestand alles erdenklich Gute, freue mich aber auch über viele noch kommende Gespräche mit ihm“.