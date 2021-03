Grübel: CDU stellt im Landkreis super Kandidaten

Foto: Markus Grübel

Am 14. März ist Landtagwahl. Jeder Bürger sollte von seinem Wahlrecht Gebrauch machen und wählen gehen. Damit wird in erster Linie unsere Demokratie gestärkt. Die grünen Kandidaten im Landkreis Esslingen, die mit dem Ministerpräsidenten, dem Fraktionsvorsitzenden und der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden gleich drei wichtige Funktionen besetzen, sind zweifelsohne politische Schwergewichte. Die CDU braucht sich mit ihren Kandidaten aber nicht zu verstecken. Mit Andreas Deuschle MdL dem Esslinger Kandidaten, der sich vor allem Zukunftsthemen wie Digitalisierung und Forschung verschreiben hat, Dr. Natalie Pfau-Weller, die in Kirchheim antritt und dem Demografiebeauftragten Thaddäus Kunzmann, der in Nürtingen zur Wahl steht, bietet die CDU im Landkreis Esslingen eine gute Mischung aus jung und erfahren an. „Die drei kommen von hier, sind hier verwurzelt und engagieren sich kommunalpolitisch und im Vereinsleben. Das ist ein absoluter Vorteil und Gewinn für den Wähler“, so der Esslinger Bundestagsabgeordnete Markus Grübel. „Andreas Deuschle und ich teilen uns nicht nur ein Büro in der Bahnhofstraße, sondern arbeiten auch sonst hervorragend zusammen. Bundes- und Landespolitik haben viele Schnittstellen und für die Menschen hier vor Ort lässt sich gemeinsam oft schneller mehr erreichen“, betont Grübel die freundschaftliche und produktive Zusammenarbeit und drückt Andreas Deuschle für den 14. März die Daumen.