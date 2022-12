Gemeinsam mehr erreichen – Netzwerkabende 2023

Foto: Angelina Haug

Wir planen neun Wandelstadt-Netzwerkabende im neuen Jahr. Damit möchten wir folgende 4 Zielsetzungen erreichen: 1.) Der Sinn der sozial-ökologischen Transformation – Wir wollen starke, emotionale und positive Zukunftsbilder in den Köpfen und Herzen der Teilnehmer:innen entstehen lassen. Welche konkreten Schritte braucht es jetzt von wem, um Veränderungen anzustoßen, die diesen Wandel ermöglichen. 2.) Zukunft entsteht im Dialog – In einem moderierten Dialog schaffen wir einen Raum für ein Kennenlernen und einen thematischen Austausch zwischen Stadtverwaltung, Stadträt:innen, engagierten Initiativen, Fach-Expert:innen und der Esslinger Bürgerschaft. 3.) Netzwerkbildung der lokalen Akteuer:innen – Durch das Zusammenbringen der verschiedenen lokalen Akteur:innen schaffen wir die Möglichkeit, Informationen auszutauschen und Synergien sichtbar zu machen. In diesem Feld können neue Ideen geboren, neue Projekte initiiert werden und Kooperationen angedacht werden. 4.) Bürgerschaftliches Engagement stärken – Bei den Teilnehmer:innen wollen wir die Motivation wecken selbst aktiv zu werden. Durch die verschiedenen Angebote unserer Kooperationspartner:innen bei unserem Mitmach-Buffet machen wir unseren Teilnehmer:innen ein niedrigschwelliges Angebot bürgerschaftliches Engagement kennenzulernen. Wenn Sie sich bei den einem der Wandelstadt-Netzwerkabende als Initiative oder Expert:in einbringen wollen, freuen wir uns auf Ihre Nachricht an info@Wandelstadt-Esslingen.de.