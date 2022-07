Für einen 1 l Milch braucht es 1000 l Trinkwasser

Foto: Angelina Haug

Über 200 Bürger:innen machten bei unserem Rate-Quiz auf dem Klimafest mit bei dem wir raten ließen, wieviel Wasser zur Herstellung verschiedener Lebensmittel benötigt wird. Viele Menschen staunten sehr darüber zu erfahren, wie viel Wasser für die Produktion unserer alltäglichen Lebensmittel wie Milch, Tomaten, Käse, Schokolade, Orangen, Wurst oder Fleisch gebraucht wird. Beispielsweise konnte sich kaum jemand vorstellen, dass für die Produktion einer einzigen Tomate schon 42 l Wasser gebraucht werden. Viele konnten auch sich auch nur schwer vorstellen, dass für die Herstellung eines Liter Milch wirklich 1000 Liter Wasser gebraucht werden. Spitzenreiter bei unserem Rate-Quitz war ganz klar das Steak, denn zur Herstellung von nur 200 Gramm Fleisch braucht man mehr als 3000 Liter Wasser! Im Zuge des Klimawandels wird es immer heißere Sommer geben und den Klimwandel konnten wir in diesem Sommer auch schon am eigenen Körper erfahren. Unser Grundwasserspiegel sinkt schon seit Jahren und wir kämpfen in ganz Deutschland mit einer immer stärkeren Wasserknappheit. Gleichzeitig verbrauchen wir durch unseren Ernährungsstil so immense Mengen an Wasser (z.B. Verhältnis Milch 1:1000) „So eine Ernährung können wir uns einfach nicht mehr leisten.“ war das Fazit einer Teilnehmerin unseres Rate-Quiz. Um die Produktion unserer Lebensmittel geht es auch bei unserem digitalen Wandelstadt-Netzwerkabend am Freitagabend, den 23.9. zum Thema „Essen mit Zukunft. Regionale, gesunde und klimafreundliche Ernährung.“