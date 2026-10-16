Foto: Yeliz Murat

Frühstück mit Sheila Priego – Musik, die die Dieselstraße verzaubert

Am Sonntag, den 18. Oktober 2026, findet im Kulturzentrum Dieselstraße unser beliebtes Frühstück statt, das im Anschluss von Live-Musik der talentierten Sängerin Sheila Priego begleitet wird.

Wie gewohnt beginnt unser reichhaltiges Frühstück um 11 Uhr. Ab 12 Uhr betritt Sheila Priego die Bühne und begeistert das Publikum mit ihrem vielseitigen Repertoire. Bereits in den vergangenen drei Jahren hat sie unsere Besucher mit ihrer Musik verzaubert.

Sheila Priego stammt ursprünglich aus dem Herzen Mexikos und stand bereits im Alter von 15 Jahren gemeinsam mit der Band ihres Vaters auf der Bühne. Seitdem hat sie mit ihrem Talent zahlreiche Konzerte und Auftritte im In- und Ausland absolviert. Nun bringt sie ihre Musik nach Europa und begeistert ihr Publikum mit einer mitreißenden Mischung aus bekannten Hits der vergangenen Jahrzehnte.

Ihr Repertoire ist breit gefächert und umfasst sowohl aktuelle Chart-Hits als auch beliebte Oldies. Mit ihrer sprühenden lateinamerikanischen Energie und ihrer großartigen Stimme sorgt sie für ein unvergessliches Musikerlebnis. Sheila singt auf Spanisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch und Italienisch und verspricht damit musikalische Vielfalt und beste Unterhaltung für alle Besucher.

Lassen Sie sich dieses besondere Frühstück mit Live-Musik im Kulturzentrum Dieselstraße nicht entgehen!

Damit wir das Buffet optimal planen können, bitten wir Sie um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an info@adg-esslingen.de.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Unsere Eintrittspreise:

Erwachsene: 15 Euro

Mitglieder: 10 Euro