Frohe Festtage aus Wäldenbronn!

Foto: Charly Wenzelburger

Liebe Esslinger Sportfreundinnen und -freunde,

zusammenarbeiten als Team, dabei im Wettbewerb zu guten Ergebnissen zu kommen und etwas auf die Beine stellen, das man alleine nicht schaffen könnte: Das macht Kinder- und Jugendfußball und noch so Vieles mehr aus.

Als Förderer und Freunde der Fußballjugend des TSV Wäldenbronn unterstützen wir die Kinder und Jugendlichen, die Trainerinnen und Trainer und unseren Hauptverein gerne dabei, dass dies möglich ist – in so großem Umfang, mit kindgerechtem Training und hoffentlich ganz viel Spaß.

Wir blicken freudig zurück auf unser großes Turnier mit 360 teilnehmenden Kids und freudig voraus auf den 7. Wäldenbronner Hallencup am 17. und 18. Januar 2026. Wir konnten kindgerechte Infrastruktur wie Tor-Downsizer beschaffen, Trainingslehrgänge unterstützen und mit Eis im Sommer und Nikoläusen im Advent Spaß an den Platz bringen.

Am schönen Herbstfest des TSV Wäldenbronn konnten wir uns beteiligen. Denn Gemeinschaft kommt nicht von alleine. Das leben unsere Kids aktuell mit den Sticker Stars, dem Sammelalbum des TSV Wäldenbronn mit Klebebildern der Fußballerinnen und Fußballern, der Turnerinnen und weiteren Aktiven des TSVW. Das macht richtig Spaß und verbindet.

Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit unter den Esslinger Sportvereinen und bei den vielen Unterstützern, gerade auch aus der Unternehmerschaft im Esslinger Norden!

Von Herzen wünschen wir Euch nun frohe Weihnachten, gute Erholung und ein gutes, gesundes neues Jahr 2026!