Frische Ideen mit neuen Vorstandsmitgliedern

Foto: Julian Plodek

Neue Engagierte: Nachgewählt hat die Mitgliederversammlung der Förderer und Freund der Fußballjugend des TSVW e.V. bereits im Mörz diesen Jahres den Vorstand des Vereins.

Neue 3. stellvertretende Vorsitzende ist Evelin Springmann. Teamgeist und Engagement sind der Büroleiterin eines Architekturbüros wichtig. Zwei ihrer drei Kinder sind beim TSVW aktiv. Zum neuen Schatzmeister wählte die Versammlung Florian Daferner. Der leidenschaftliche VfB-Fan arbeitet in der Medienbranche, sein Sohn spielt Fußball beim TSVW. Nach dem Ausscheiden von Florian Kenner und Tobias Luz waren diese Aufgaben neu zu besetzen.

„Mit unseren zwei tollen neuen Mitstreitern wollen wir als Team weiter mit frischen Ideen und viel Einsatz unseren Fußballkids Freude bringen und das kindgerechte Training gemeinsam mit dem TSVW fördern“, sagte der 1. Vorsitzende Martin Fingerle. Beispielsweise hatte der Verein Trainerfortbildungen für Ehrenamtliche unterstützt.

Martin Fingerle bleibt ebenso im Amt wie sein 1. Stellvertreter Juilan Plodek und seine 2. Stellvertreterin Andrea Lindlohr. „Wir freuen uns schon auf den nächsten, 7. Wäldenbronner Hallencup mit ganz vielen Fußballkindern des TSVW und aus der Region im Januar 2026“, so Martin Fingerle.