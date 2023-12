Freude verschenken – Bücherei unterstützen

Foto: BÜK

Gutes tun und Freude bereiten. Das ist ein gutes Motto für die Adventszeit. Sie können das ganz konkret umsetzen, wenn Sie an den Adventssamstagen in die Stadtbücherei kommen. Im Café hat der Förderverein Stadtbücherei Esslingen e.V. einen Büchertisch aufgebaut. Dort werden Bücher und Bildbände über Esslingen verkauft und vor allem “ICH UND MEINE BÜCHEREI”. Dieses neu erschienene Buch mit über 30 Texten, Fotos und Skizzen ist eine interessante und vergnügliche Pflichtlektüre für alle Menschen, denen die Bücherei am Herzen liegt. Sie verschenken damit Freude, freuen sich selbst, unterstützen den Förderverein und die Stadtbücherei Esslingen. Besser geht’s nicht.

Viel besser sollte es für die Bücherei im Blick auf die vor einem Jahr beschlossene Modernisierung, Sanierung und Erweiterung im Bebenhäuser Pfleghof laufen. Leider herrscht dort in dieser Hinsicht absoluter Stillstand. Die Idee des Oberbürgermeisters, die Bibliothek in das Modehaus Kögel umzuquartieren, ist immer noch nicht mit Zahlen, Daten und Fakten untermauert; sie schwebt nach wie vor ohne Bodenhaftung durch die Stadt. OB Klopfer hat angekündigt, die für eine Entscheidung erforderlichen Grundlagen und Informationen in der Gemeinderatssitzung am 18. Dezember zu präsentieren. Außer dieser Ankündigung ist jedoch nichts Sichtbares passiert, so dass die angekündigten Infos frühestens in der nächsten Sitzung Ende Februar 2024 für die Öffentlichkeit zugänglich werden. Das alles ist sehr undurchsichtig, also genau das Gegenteil von transparent und offen. Mal sehen, wie der Gemeinderat damit umgeht.