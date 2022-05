Freitag, 6. Mai um 20 Uhr – Wir sind Wirtschaft!

Foto: istockphoto

Wir laden herzlich zu unserem letzten digitalen Wandelstadt-Netzwerkabend vor der Sommerpause ein zum Thema „Wir sind Wirtschaft! Gemeinwohlorientiert. Wertschätzend. Nachhaltig.“ Denn vielzählige Herausforderungen unserer Gesellschaft sind eng mit unserer Art und Weise zu Wirtschaften verbunden. Mögliche Lösungsansätze für diese komplexen Herausforderungen bieten alternative Wirtschaftsformen. So stellen uns an diesem Abend erfolgreiche Esslinger Unternehmer:innen ihre Ideen und konkreten Handlungsansätze eines anderen Wirtschaftens vor. Zum Beispiel Daniel Kowalewski von Wasni, Hans Ulrich von Fünfeck und Dirk Janthur von Work-In.Shop. Mit ihrer Expertise, einem Impuls von Stefan Schneider (Franz!Werk, Tübingen) und einem aktuellen Blick auf Esslingen durch Christine Clement (Amt für Wirtschaft) wollen wir zusammen ergründen, wie wir als Unternehmer:in oder Konsument:in aktiv werden können. Ziel ist konkrete Handlungsoptionen kennenzulernen um unsere Wirtschaft ein stückweit gemeinwohlorientierter, wertschätzender, nachhaltiger und zukunftsfähiger zu machen. Nehmen wir unsere Gestaltungsfreiheit als Konsument:in oder Unternehmer:in wahr und verändern wir gemeinsam unsere Wirtschaft. Denn: Wir sind Wirtschaft! Wir freuen uns auf Ihr Kommen, auf ein inspirierendes wie auch wirkungsvolles Miteinander und auf all das, was durch diesen Impuls erwachsen darf! Anmeldungen zu unserer Veranstaltung bitte per email an info@wandelstadt-Esslingen.de