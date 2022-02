Fit trotz Corona?!

Foto: Ira Ziegler

Zu einer guten Nachbarschaft gehört, dass man sich für den anderen interessiert und miteinander ins Gespräch kommt. Der FC Esslingen bringt daher gemeinsam mit der Allianz für Beteiligung die Nachbarschaftsgespräche auf den Weg. Wir würden uns freuen, wenn Ihr – unsere Nachbar*innen aus MBW, also Mettingen-Brühl-Weil – Euch ein paar Minuten Zeit nehmt die Online-Umfrage. Das Feed-Back der ersten Tester lautet: „Das ist total einfach und macht sogar Spaß!“ Am Ende der 12 Fragen gibt es dann auch die Möglichkeit uns zu sagen, was Euch im Quartier oder im Sportpark noch fehlt.

Der direkte Weg zur Umfrage bei survio führt über den QR-Code oder über den nach folgenden Link: https://t1p.de/FitTrotzCorona