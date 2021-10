Finissage – Gisela Rosenberger

Foto: Ira Ziegler

Am 2. und 3. Oktober haben alle Besucher*innen und Teilnehmenden am Eröffnungsfest im Sportpark Weil die Chance sich die Bilder von Gisela Rosenberger anzuschauen. Am Sonntag ist die Künstlerin selber vor Ort und freut sich mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.

Gleichzeitig kann man einen Blick auf die Geschichte des ältesten der drei Jubilare und Gastgeber des Eröffnungsfests werfen. Eigens zu diesem Zweck präsentiert die SV 1845 Esslingen ein im Stadtmuseum gut verwahrtes Buch.

Lassen Sie sich die Chance nicht entgegen und schauen Sie vorbei.