Europameistertitel für Alexandra Rudl

Foto: Winfried Forster

Die Nonplusultra Athletin Alexandra Rudl wurde im tschechischen Prachatice am vergangenen Wochenende Europameisterin in ihrer Altersklasse im Cross Triathlon. Für Alexandra Rudl und Siggi Becker war es der Auftakt ihrer Crosssaison, die sie quer durch Europa führen wird. Es ging direkt mit einem Highlight los, der Europameisterschaft der Rennserie XTERRA über 1,5 Kilometer Schwimmen, einer technisch und konditionellen anspruchsvollen Mountainbike Strecke über 33 Kilometer und einem abschließenden 10 Kilometer Traillauf mit über 300 Höhenmetern. Siggi Becker konnte endlich sein Pech aus dem Frühjahr mit Krankheiten und Verletzungen hinter sich lassen und fand einen guten Start in die zweite Saisonhälfte. Er belegte mit einer Gesamtzeit von 4:16 Stunden in einem starken Feld den 10. Platz in seiner Altersklasse. Alexandra Rudl schöpfte, kurz nach der Langdistanz in Roth, neue Kraft und Motivation mit dem Blick auf die neuen Ziele und aus der Abwechslung durch den Umstieg auf das Mountainbike. Dennoch begann der Wettkampf für sie alles andere als gut. Beim Massenstart im See war sie nach wenigen Metern zwischen anderen Athleten eingeklemmt und bekam keine Luft mehr. Sie musste aus der Gruppe herausschwimmen, um die Atmung zu beruhigen. Erst nach 500 Metern kam sie wieder in einen normalen Schwimmrythmus. Umso besser verlief der Wettkampf auf dem Mountainbike. Bereits beim ersten Anstieg sammelte sie viele Athletinnen ein und ging mit ähnlich starken Athleten auf die technischen Trailabschnitte. Beim abschließenden Traillauf konnte sie dann über 10 Kilometer ausschließlich überholen und sicherte sich damit nach 3:43 Stunden sowohl den Altersklassensieg als auch die Qualifikation für die XTERRA Weltmeisterschaft im Cross Triathlon, die im September im italienischen Molveno stattfindet.