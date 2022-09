Eure Info-Plattform: www.Wandelstadt-Esslingen.de

Foto: Leonie Schories

Die Initiative für die Wandelstadt Esslingen will nicht eine Gruppe sein, die „ihr Ding“ macht, sondern wir wollen die Vernetzer:innen sein in unserer Stadt, die dazu einlädt sich miteinander zu vernetzen. Um das zu erreichen gehen wir in den Kontakt mit Vereinen, Bürgerinitiativen, freien Gruppen, engagierten Personen, sozialen Unternehmen und Umweltorganisationen. Denn wir wollen dazu beitragen, dass neue Kooperationen entstehen und mehr sogenannte Synergieeffekte entstehen können. Deshalb haben wir die digitale Plattform www.Wandelstadt-Esslingen.de geschaffen, damit alle wandelinteressierten und engagierten Bürger:innen eine zentrale Anlaufstelle haben. Hier gibt es jede Menge Informationen, wer alles aktiv ist in Esslingen und in unserem Veranstaltungskalender seht ihr, was hier los ist. Eure Gruppe oder Eure Veranstaltung fehlt uns noch? Dann schreibt uns gerne eine mail an info@Wandelstadt-Esslingen.de mit Euren Informationen – Wir freuen uns, wenn unsere Plattform immer mehr wächst und gedeiht und unser Initiativen-Verzeichnis vollständiger wird und alle Veranstaltungen auf unserem Kalender zu finden sind! Übrigens: Wer sich für das Thema Ernährung und Landwirtschaft interessiert, sollte sich Freitag, den 23. September um 20 Uhr freihalten. Da findet unser nächster Wandelstadt-Netzwerkabend „Essen mit Zukunft – Regionale, gesunde und klimafreundliche Ernährung“ statt. Und wo findet Ihr mehr Informationen dazu? Genau auf unserer Webseite www.Wandelstadt-Esslingen.de