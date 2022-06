Foto: Angelina Haug

Ein erfolgreicher Austausch am virtuellen Tisch des jüngsten Wandelstadt-Netzwerkabends, rund um das Thema „Mobilität für alle – menschen,- stadt- und klimafreundlich“!

An unseren Netzwerkabenden sprechen Expert:innen auf dem Themengebiet des Abends und bieten den Teilnehmer:innen einen aktiven Austausch. Alle Teilnehmer:innen können Fragen rund um das Thema stellen und anschließend in kleinen Gruppen verschiedene Initiativen, Projekte und Vereine aus Esslingen näher kennenlernen. Für alle, die einen positiven Wandel voranbringen möchten, laden unsere Netzwerkabende ein, gemeinsam aktiv zu werden. Denn unser großes Ziel ist es, ein gutes Leben für alle zu ermöglichen – sowohl in Esslingen als auch überall auf der Welt, jetzt und in Zukunft. Damit dies gemeinschaftlich und gleichberechtigt gelingt, sind an unseren Netzwerkabenden Vertreter:innen aus der Stadtverwaltung, Lokalpolitik, Expert:innen und natürlich die Bürger:innen aus Esslingen herzlich eingeladen. Getreu unserem Motto sind wir überzeugt: ES liegt in unserer Hand!

Die nächsten Termine finden am 23. September, 14. Oktober und 11. November statt und drehen sich um „Ernährung und Landwirtschaft“, „Unsere Lebensgrundlage – Wasser, Luft, Wertstoffe“ und „Antidiskriminierung“. Dafür suchen wir noch Kooperationspartner:innen, die gerne ein Angebot zum Mitmachen beitragen wollen. Alle Interessierten können über die E-Mail-Adresse info@wandelstadt-esslingen Kontakt aufnehmen.