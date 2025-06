Erneut ein langes Ligawochenende

Foto: Alexander Fink

Der Mai endete für die Triathleten von Nonplusultra Esslingen wie er begann: Mit einem langen Wochenende voller Ligawettkämpfe. Am Donnerstag waren in Waiblingen zunächst die Männer gefragt und der Vatertags-Ausflug musste warten. In der zweiten Liga war der Youngster Konstantin Stoev diesmal der Schnellste des Teams mit einer Zeit von 1:04:56 Stunden. Valentin Sohn und Fabian Rack steckte noch die Mitteldistanz vier Tage zuvor in den Knochen. Eike Krautter musste sehr kurzfristig einspringen. Damit war diesmal nur Platz 16 in der Teamwertung möglich. Kurz darauf gingen die Masters an den Start. Jonas Peter konnte, mit einer Gesamtzeit von 1:00:12 Stunden, trotz Knieproblemen in der Einzelwertung als Dritter erneut auf das Podest klettern. Benjamin Klotz verstärkte das Team, obwohl direkt am nächsten Tag die Fahrt zum Ironman nach Hamburg anstand. Stanislav Stoev und Atanas Naumov waren beide schnell unterwegs und es trennten sie nur wenige Sekunden. Damit gelang es den Masters diesmal das Team aus Schwäbisch Hall hinter sich zu lassen und Rang 3 in der Teamwertung zu erzielen. Am Sonntag waren dann die Frauen in Heilbronn gefordert. Alexandra Rudl war mit einer ausgeglichen starken Leistung in 1:12:55 Stunden die Schnellste des Teams. Maxima Kleisch erzielte mit 30:15 Minuten die insgesamt schnellste Radzeit des Tages und kam nur 7 Sekunden nach Alexandra Rudl ins Ziel. Julia Semesch und Michelle Cierpka konnten sich jeweils von Disziplin zu Disziplin steigern und im Feld weiter nach Vorn arbeiten. Am Ende stand in der Teamwertung mit dem 7. Platz das bislang beste Ergebnis der Saison.