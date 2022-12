Erfolge der Karnevalsfreunde Esslingen

Foto: KFE

Am Sonntag, den 27. November 2022 fand das 8. Freundschaftsturnier der Gesellschaft Mistelhexen im Sportzentrum Ludwigsburg-Eglosheim statt. Die Karnevalsfreunde Esslingen haben dort mit den Tanzkindern im Schautanz, im Marschtanz und mit unserer Solistin Margarete teilgenommen. Und der Tag war ein voller Erfolg für alle Athletinnen. Margarete hat sich einen tollen 6. Platz ertanzt. Unsere Garde im Marschtanz hat einen wunderbaren 4. Platz erreicht. Und unsere Tanzkinder Schautanz haben einen herausragenden 1. Platz mit der Tageshöchstwertung auf die Bühne gezaubert, und das bei ihrer Premiere des neuen Tanzes. Somit durften die Karnevalsfreunde Esslingen 2 Pokale mit nach Hause nehmen. Wer die Aktiven live sehen möchte, kommt am besten am 4. Februar 2023 zu unserer Karnevalssitzung in die Gemeindehalle nach Altbach.