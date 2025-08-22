Erfolge bei XTERRA Europameisterschaft

Foto: Veronika Dossinger

Mit einem starken Team war Nonplusultra Esslingen bei der XTERRA Cross-Triathlon-Europameisterschaft in Zittau vertreten. Sowohl für die jungen als auch für die erwachsenen Athleten bestand der Wettkampf aus Schwimmen im Olbersdorfer See, Mountainbiken und einem Trailrun. Über die volle XTERRA Strecke (1,5 km Schwimmen, 37 km Mountainbike und 10 km Trailrun) war der schnellste Esslinger Starter Oliver Pfisterer, der die Ziellinie nach 3:27 Stunden erreichte. Ihm folgte Stanislav Stoev in 3:45 Stunden, der sich in der für ihn noch ungewohnten XTERRA-Disziplin sehr gut schlug. Alexandra Rudl finishte in 3:49 Stunden und verteidigte ihren Europameistertitel in der Altersklasse 40. Zudem gewann sie die Deutsche Meisterschaft in ihrer Altersklasse, die gleichzeitig ausgetragen wurde. Siggi Becker komplettierte die starke Bilanz: In der Altersklasse 60 sicherte er sich nach 4:02 Stunden mit Rang drei in der Deutschen Meisterschaftswertung einen Podestplatz. Auch der Nachwuchs war in Zittau vertreten. Vito Pfisterer absolvierte seinen allerersten Triathlon – und das gleich auf der fordernden Cross-Strecke mit dem Mountainbike. Vereinskamerad Konstantin Stoev sammelte in der Jugend A bereits weitere Erfahrung: Für ihn war es der dritte Cross-Triathlon dieser Saison und dabei sein bestes Ergebnis. Mit einem 7. Platz in einem stark besetzten Feld kann auch er sehr zufrieden sein.