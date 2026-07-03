Erfolge bei Triathlonliga in Erbach

Foto: Naomi Wurzinger

Die Ligasaison biegt bereits auf die Zielgerade ein. Am vergangenen Sonntag waren alle Teams von Nonplusultra Esslingen in Erbach zu Gast. Die Veranstalter hatten sich trotz der schwülheißen Temperaturen dazu entschlossen die Wettkämpfe durchzuführen. Die Männer in der zweiten Liga waren die Ersten auf der Strecke. Philipp Stange, Fabian Rack und Yannick Bittner kamen dicht zusammen aus dem warmen Wasser und konnten zunächst gemeinsam Rad fahren. Tim Ziegler folgte mit nur geringem Abstand. Auch beim abschließenden Lauf zeigten sie gute Leistungen und erreichten so mit Platz 4 in der Teamwertung ihr bestes Saisonergebnis. Auch die Frauen mit Alexandra Rudl, Anna Maxima Kleisch, Julia Semesch und Melin Essers waren schnell unterwegs. Mit einer sehr ausgeglichenen Teamleistung erzielten sie gemeinsam den 8. Platz. Zum Schluss griffen noch die Masters mit Benjamin Klotz, Oliver Pfisterer, Jonas Peter und Alexander Fink ins Renngeschehen ein. Das Team war als Tabellenführer angereist und wollte diesen Rang selbstverständlich verteidigen. Mit drei Einzelplatzierungen unter den Top 10 gelang der Tagessieg in der Teamwertung mit einem Punkt Vorsprung. Damit ist den Masters der Gesamtsieg im Ligafinale am Schluchsee kaum noch zu nehmen. Im Einzelwettbewerb am Nachmittag gelang außerdem Sebastian Genzel noch der Sprung auf Platz 3 in seiner Altersklasse,