Erfolge bei Cross Triathlon Europameisterschaft

Foto: Jörg Marx

Auf anspruchsvolles Terrain wagten sich die Nonplusultra Athleten Alexandra Rudl, Jörg Marx und Siggi Becker am vergangenen Wochenende. In Prachatice in Tschechien fand die Europameisterschaft im Cross Triathlon statt. Geschwommen wurden 1,5 Kilometer im bronzefarbenen Ktissky See, anschließend ging es 33 Kilometer auf einer anspruchsvollen Mountainbike Strecke querfeldein vom See in Richtung der Altstadt von Prachatice. Die Radstrecke hatte alles zu bieten, was einen Cross Triathlon ausmacht: steile Anstiege, Singletrails über Steine und Wurzeln sowie rasante Abfahrten. Der abschließende Cross Lauf verlangte den Esslinger Triathleten dann noch wirklich alles ab. Auf Wanderwegen ging es 10 Kilometer lang immer wieder steil bergan und bergab. Am Ende konnten sich Jörg Marx und Alexandra Rudl über Podestplätze in ihrer Altersklasse freuen. Jörg Marx wurde, mit einer Gesamtzeit von 3:29 Stunden, Dritter in seiner Altersklasse. Alexandra Rudl überquerte nach 3:31 Stunden die Ziellinie als Zweite in ihrer Altersklasse. Damit konnten sich beide für die Cross Triathlon Weltmeisterschaft qualifizieren, die im Oktober im italienischen Molveno stattfinden wird.