Entdecke die Esslinger Engagement- Landschaft

Foto: Wandelstadt Esslingen

Veranstaltung 1: Engagement macht stark – Walk, meet and eat – Kennenlernen der Esslinger Engagementlandschaft, Freitag 19.9., 17 – ca. 20 Uhr, Start: Forum Esslingen, Schelztorstraße 38.

Schwerpunkt der diesjährigen Bundesengagementwoche ist das Thema Einsamkeit. Das bürgerschaftliche Engagement kann Einsamkeitsspiralen durchbrechen und zwischenmenschliche Verbindungen schaffen. Auf einem Spaziergang sollen fünf Stationen die Esslinger Engagement-Landschaft kennengelernt werden.

Anmeldung bis 12.09. unter zusammen@esslingen.de oder unter 0711 3512-3406. Teilnehmendenzahl max. 30 Personen. Nähere Informationen im Flyer oder unter https://www.esslingen.de/walk-meet-eat

Veranstaltung 2: Familienbrunch zur Entwicklung von Engagement in der Pliensauvorstadt, Mehrgenerationen- und Bürgerhaus, Weilstraße 8, Samstag, 13.09. von 10-14 Uhr

Eingeladen sind Familien, um sich bei einem gemeinsamen Brunch auszutauschen, warum sich ein Engagement im Stadtteil Pliensauvorstadt lohnt und welche Angebote noch fehlen. Jede Familie bringt etwas mit für das Brunch-Bufett. Getränke und Kleinigkeiten von der Istanbulbäckerei werden vom MGBH gestiftet. Außerdem sorgt das Spielmobil auf dem Stadtteilplatz für Spaß und Spiel für die Kleinen.

Keine Anmeldung erforderlich. Einfach vorbeikommen und dabei sein.