Eine modernisierte Bücherei für ALLE

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Esslingen muss sparen, und die Bücherei soll nicht verschont bleiben: Die Verwaltung will 4 Stellen streichen. Dabei war unsere Bücherei nie üppig besetzt. Wenn sich der OB mit seinen Kögel-Plänen durchgesetzt hätte, wäre alles noch schwieriger geworden, weil man dort mehr Angebote als bisher auf vier statt auf bisher zwei Etagen versprochen hatte.

Vor allem kulturell würde man die Personalkürzungen spüren: “Veranstaltungen für Erwachsene finden in geringerem Umfang statt”, heißt es. Und: “Die Lesart findet in reduziertem Umfang statt.” Das sollte sich der Gemeinderat gut überlegen, weil damit viel verlorenginge, was die Bücherei so besonders macht. Bei einer der beliebtesten und meistfrequentierten Einrichtungen derart zu kürzen ist falsch.