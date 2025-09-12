Ein Fest fürs Bürgerbegehren

Foto: BÜK

Die Initiative Bürgerbegehren Stadtbücherei lädt für den morgigen Samstag zu einem “Fest der Demokratie” ein. Dort gibt es die Möglichkeit, für das Bürgerbegehren zu unterschreiben oder Unterschriftslisten abzugeben. Knapp 5.000 Unterschriften werden benötigt, damit das Bürgerbegehren erfolgreich ist und die Bürgerinnen und Bürger in einem Bürgerentscheid die Frage “Pfleghof oder Kögel?” selbst beantworten können. Das ist gut so. Ein Fest für die Demokratie. Die Bürgerschaft nimmt damit eine umstrittene und äußerst knappe Entscheidung des Gemeinderats auf und entscheidet selbst, basisdemokratisch. Basisdemokratie ist eine wichtige, sinnvolle und befriedende Ergänzung zur repräsentativen Demokratie.

Die Kundgebung “Fest der Demokratie” findet auf dem Hafenmarkt statt. Sie beginnt um 11 Uhr. Dabei wird ein Vertreter von Mehr Demokratie e.V. über Sinn und Zweck von Bürgerbeteiligungen sprechen – allgemein und speziell in Esslingen. Außerdem werden die Galgenstricke Herbert Häfele und Erich Koslowski auftreten.

Ausführliche Informationen gibt es auf der Webseite www.es-entscheidet-selbst.de. Fragen und Anregungen können auch per Mail gerichtet werden an den Büchereinunterstützungskreis: zukunft-bib-es@gmx.de.