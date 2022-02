Ein Abend für alle Energiewende-Macher:innen!

Foto: Pixabay/pasja1000

Wir wollen Esslingens Energiewende! Deshalb bringen wir zum ersten Wandelstadt-Netzwerkabend alle Akteuer:innen Esslingens an einen Tisch. Denn die Klimaneutralität Esslingen braucht, dass wir unsere Energie aus erneuerbaren Quellen beziehen. So wollen wir, dass alle Energie-Akteur:innen in Zukunft an einem Strang ziehen. Wir wollen also wissen: Wer leistet welchen Beitrag zur Energiewende und wie können wir gemeinsam schneller mehr erreichen. Eingeladen zu diesem offenen Info-Abend sind alle Bürger:innen, alle engagierten Gruppen, sowie die Stadt und lokale Stromerzeugern. Am Freitagabend, den 4. März treffen wir uns von 20 bis 21:30 Uhr um einen runden virtuellen Tisch. Wir freuen uns über alle interessierten Zuhörer:innen, wie auch Menschen, die Ihre Initiative vorstellen wollen. Willkommen!