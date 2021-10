Dirty Saints Live im Sportpark am Samstag 2.10.

Foto: Dirty Saints

Für die Eröffnung des Sportparks konnten viele Vereine aus der Stadt und dem Landkreis Esslingen gewonnen werden. Die Akteure bieten Sport zum Ausprobieren – auch in Esslingen weniger vertretene Sportarten wie Bogenschießen und Cricket – und natürlich auch zum Zuschauen an. Neben vielen anderen Highlights wie Auftritte der Karnevalsfreunde, der Rocking Stars, Capoeira der TG Nürtingen, Darbietungen des TSV Berkheim ist es den Organisatoren gelungen die Dirty Saints für Samstag 2.10.2021 zu verpflichten. Der Live-Act ist zum einen ein Dankeschön an alle Akteure der beiden Tage und auch gleichzeitig ein Hallo und Willkommen für alle Gäste im Sportpark Weil. Die Rock-Band, quasi die Jungs von nebenan, hat ihren Probenraum in Weil, genauer in der Lukaskirche – daher auch der Name. Ab 17 Uhr gibt es kostenlos tolle Live-Musik auf die Ohren.