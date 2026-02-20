Diesen Samstag ist wieder ReparaturCafé im ZAK!

Foto: RC Esslingen, A. Jäger

Die ehrenamtlichen Reparatur-Spezialistinnen und -Spezialisten stehen wieder im ZAK am Blarerplatz bereit, um gemeinsam mit ihren Gästen defekten Dingen aller Art neues Leben einzuhauchen. Egal ob Kleidung, Elektrogeräte oder andere Gebrauchsgegenstände – das ReparaturCafé bietet für alle Fälle neben dem nötigen Werkzeug auch Materialien, Ersatzteile, Tips und tatkräftige Hilfe beim Reparieren. Ungefähr 2 von 3 “Patienten” können nach dem Besuch im ReparaturCafé wieder bzw. weiter verwendet werden! So wurde in den vergangenen 10 Jahren im ReparaturCafé schon Hunderten von kaputten Dingen zu einem zweiten oder auch dritten Leben verholfen. Die Gäste können so beachtliche Mengen an Ressourcen, Energie und Geld sparen und obendrein einen tieferen Einblick in das Funktionieren – oder eben auch Nicht-Funktionieren – der Dinge bekommen. Damit möglichst viele Menschen am ReparaturCafé teilnehmen können gilt auch diesmal wieder die Regel “Eine Person, eine Reparatur”. Eventuelle Wartezeiten können die Gäste im Café-Bereich überbrücken, bei Getränken und Leckereien, die von foodsharing Esslingen vor dem Wegwerfen gerettet wurden.

>> Termin: 24. Februar 2026, 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr, im ZAK – Zentrum für Arbeit und Kommunikation, Franziskanergasse 7, beim Blarerplatz.

>> Die Teilnahme am ReparaturCafé ist zwar kostenlos, aber die ehrenamtlichen Veranstalterinnen und Helfer freuen sich selbstverständlich über Spenden.

>> Kontaktadresse: info@reparaturcafe-esslingen.de