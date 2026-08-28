Die Weilergenossenschaft Rüdern informiert

Foto: Bernhard Winkler

Der Spätsommer und der Herbstanfang stehen bei der Weilergenossenschaft Rüdern ganz im Zeichen der Obsternte und dem Mitwirken beim Tag des offenen Denkmals.

Aber der Reihe nach. Derzeit befindet sich die Obsternte auf ihrem Höhepunkt. Es reifen gerade Zwetschgen, Mirabellen, Birnen und Äpfel. Alles Obst dass sich hervoragend zum Einmaischen und dann zum Veredeln als Destillat eignet. Etwas später kommen dann noch Quitten. Wir, die Weilergenossenschaft Rüdern, unterstützen Sie in allen Fragen die sie zum Thema Einmaischen haben. Auf unserer Homepage https://www.weilergenossenschaft-ruedern.de finden Sie die entsprechenden Kontakdaten der Ansprechpartner.

Schon zur Tradition geworden ist die Teilnahme der Weilergenossenschaft Rüdern am Tag des offenen Denkmal am Sonntag 13.09.2026 Unser unter Denkmalschutz stehendes Brennhäusle in Rüdern im Paradieseweg 13, (mit dem ÖPNV Linie 109 gut erreichbar), hat an diesem Tag seine Tür geöffnet. Das Brennhäusle wurde im 18. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt. In der jetzigen Form existiert das Gebäude seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir, die Weilergenossenschaft Rüdern, sind immer bestrebt dieses Kleinod und Zeitzeuge der bäuerlichen Struktur in Rüdern zu pflegen und erhalten.

Das Gebäude an sich ist der eine Punkt, genauso interessant ist die Funktion des Gebäudes. In der gasbefeuerten Wasserbadbrennerei werden Destillate von absoluter Spitzenqualität hergestellt. Unsere Brennereileiter erläutern Euch / Ihnen den Brennvorgang und was zu einem Spitzendestillat dazu gehört.

Es besteht auch die Möglichkeit hier im Brennhaus hergestellte Destillate zu verkosten. Auch Getränke und ein kleines Vesper wird angeboten.