Die ungewohnt leise Fastet

Die 5. Jahreszeit strebt seit gestern in gewöhnlichen Jahren ihrem Höhepunkt entgegen.

Diesmal ist alles anders. Die Umzüge und Sitzungen haben sich auf digitale Formate verlagert. Uns Narren mutet es sehr seltsam an diese Phase der Fasnet auf Distanz zu erleben. Demütig und dankbar blicken wir auf vergangenen Kampagnen zurück, hoffnungsvoll schauen wir in die Zukunft in der wir mit Freuden und Freunden unsere liebgewonnen Traditionen wieder ausgelassen aufleben lassen wollen.

Auf alles Gewesene und alles Kommende ein dreifaches

Halli – Galli

Halli – Galli

Halli – Galli