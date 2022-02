Die Sternchen der Karnevalsfreunde

Foto: KFE

Mit dieser Ausgabe starten wir die Vorstellung unserer aktiven Vereinsgruppen, beginnend mit den „Sternchen“ unsere jüngsten Aktiven in der Altersgruppe von 4-6 Jahren. Derzeit haben sie eine Gruppenstärke von 28 Kindern, die sich immer mittwochs im vereinseigenen Trainingssaal im Stall in der Martinstraße 27/1 treffen. Trainiert wird in 2 Gruppen. Gruppe 1 von 16:30 – 17:15 Gruppe 2 von 17:30 – 18:15.

Hier werden spielerisch mit den Trainerinnen die Tanzgrundlagen erlernt, gemeinsam in Bewegung im Raum zu Musik und mit ersten leichten Choreografien. Im Vordergrund steht ganz klar der Spaß, und das ganz besonders in der aktuellen Situation der Pandemie. Bewegungsspiele kommen hier nie zu kurz und erfreuen sich bei den Sternchen großer Beliebtheit.

Dieses Jahr konnten die Sternchen sich leider nicht so oft wie gewünscht auf der Bühne präsentieren. Glücklicherweise waren dennoch nicht alle Termine abgesagt. So waren sie auf der Showbühne am Eröffnungswochenende im Bürgerpark Weil mit Begeisterung dabei. Und auch die vereinsinterne Ordensparty bereicherten sie mit einem Programmpunkt, ebenso wie an der Kinderordensparty.

Da auch die diesjährige Faschingskampagne pandemiebedingt keinen Kinderfasching zulassen wird haben sich der Vorstand und die Trainerinnen entschieden den Termin wenigstens für eine Videoaufnahme zu nutzen. So können die Sternchen dennoch Bühnenluft schnuppern und sich von den anderen Vereinsgruppen bewundern lassen.

“ Jeder darf jederzeit zu uns stoßen, wir freuen uns über jedes neue Gesicht, egal ob Junge oder Mädchen“, so das Credo der Trainerinnen.